Politie pakt 3e verdachte op in onderzoek reeks explosies Pizzabakkers Amsterdam

De politie heeft maandagochtend een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de explosies bij meerdere horecazaken van de Pizzabakkers in Amsterdam. Dit meldt de politie vandaag.

Explosie Plantage Kerklaan

De 24-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een winkel aan de Plantage Kerklaan in de vroege ochtend van dinsdag 2 september 2025.

'Verband met andere explosies'

De man is vanochtend vroeg in een woning in Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid van een explosie bij een delicatessenwinkel aan de Plantage Kerklaan. Ondanks dat deze zaak geen onderdeel is van de Pizzabakkers-keten is de aanslag op deze winkel wel meegenomen in het onderzoek omdat de recherche vermoedt dat er een verband is met de andere explosies. Het onderzoek is in volle gang, toekomstige aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eerdere aanhoudingen

Het onderzoeksteam heeft eerder op 3 september een 14-jarige verdachte aangehouden en op 18 november van dit jaar een 17-jarige verdachte.