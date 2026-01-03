Man probeert meerdere auto's te stelen

Op dinsdag 31 december 2025 heeft de politie rond 06:30 uur een man aangehouden nadat hij een auto had gestolen vanaf de Berkelstraat in Amersfoort. Met deze auto pleegde hij meerdere vernielingen. Eerder probeerde hij andere auto’s te stelen.

Hij heeft daarbij de bestuurders van de auto’s uit hun auto's getrokken en/of mishandeld. Ben jij één van deze bestuurders, dan komen we graag met je in contact!

Uit nader onderzoek en camerabeelden uit de omgeving blijkt dat de 27-jarige Amersfoorter vóór de autodiefstal ook in de Berkelstraat twee pogingen deed om andere auto’s te stelen. Op de beelden is te zien dat hij eerst een donkerkleurige auto tot stoppen dwong. Vervolgens trok hij de bestuurder uit de auto, waarna een worsteling ontstond. De bestuurder wist uiteindelijk weg te rijden.

Kort daarna dwong de verdachte ook een lichtkleurige auto tot stoppen. Ook met deze bestuurder ontstond een worsteling, waarna ook deze bestuurder wist te ontkomen.

Van beide voertuigen zijn de kentekens helaas niet leesbaar en de betrokken bestuurders hebben zich tot op heden nog niet bij ons gemeld.