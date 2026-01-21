Lange taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor poging mensenhandel

Tegen een 28-jarige Bosschenaar is vandaag 177 dagen voorwaardelijke celstraf en een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur geëist voor voorbereidingshandelingen voor mensenhandel. De man benaderde via een datingsite voor mannen een 17-jarige jongen om seks met hem te hebben en als prostituee voor hem te werken. Wat hij niet wist: het profiel van de jongen was fictief en door de politie online gezet. “Het gemak waarmee hij dacht te kunnen verdienen aan een minderjarige is stuitend”, aldus de officier van justitie.

In juni 2023 maakt de politie een lokprofiel aan op een datingsite voor mannen. In de profielinformatie wordt duidelijk gemaakt dat het om een jonge jongen ging en dat de jongen geld wil verdienen. Al snel zoekt de verdachte contact met het profiel en ontstaat een uitgebreid chatgesprek. Dan wordt de leeftijd van het virtuele profiel met de verdachte gedeeld. Dat maakt hem niet veel uit, want de Bosschenaar wil hem als ‘teefje’ verhuren en zegt dat er veel geld verdiend kan worden. Naast het regelen van seksafspraken schrijft hij ook dat hij content met hem kan fabriceren. De seksafspraken zouden in hotels, bij hem thuis of op parkeerplaatsen plaatsvinden. Ook wil de man zelf seks. Het liefst in een schuurtje zodat de jongen vast kan wennen aan de setting van een parkeerplaats

De val klapt dicht

Als de verdachte de jongen een adres geeft in Den Bosch klapt de val definitief dicht. De politie stuurt een agent naar de straat. Eerst geeft de verdachte nog bewust een verkeerd huisnummer door met de mededeling dat als de jongen er is hij het juiste huisnummer zou krijgen. Volgens de officier van justitie blijkt hier uit dat de verdachte zeer berekend te werk ging. Als de Bosschenaar doorheeft dat er iets niet klopt, verbreekt hij al het contact. Maar de politie weet dan op basis van zijn telefoongegevens wie de verdachte is en waar hij zich bevindt. Hij kan worden aangehouden en zit een aantal dagen vast.

Ernstig feit

Mensenhandel is volgens het Openbaar Ministerie een zeer ernstig feit. Bekend is dat niet alleen meisjes ten prooi vallen aan mensenhandelaren, maar ook veel (jonge) jongens. Er is veel belangstelling voor seks met minderjarige jongens tegen betaling en er zijn genoeg daders die daar flink geld aan willen verdienen. Hoewel het in de cijfers niet direct terug te zien is, het aantal mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting is met nog geen 6% de laatste jaren opvallend laag, is het wel een groot probleem. Zeker omdat het werkelijke aantal slachtoffers zeer waarschijnlijk veel hoger ligt omdat er bijvoorbeeld uit angst geen aangifte gedaan wordt.

In Nederland is prostitutie door minderjarigen nooit toegestaan. Bescherming van de minderjarigen staat voorop. Zij mogen niet worden verleid, aangemoedigd of ‘geholpen’ om in de prostitutie te werken. “Verdachte leek zich dat niet goed te beseffen en er nog altijd niet echt de strafwaardigheid van te zien”, aldus de officier van justitie. “Het gemak waarmee hij dacht te kunnen verdienen aan een minderjarige is stuitend. Dat de persoon met wie hij chatte in werkelijkheid niet minderjarig was, doet niets af aan het kwalijke van zijn handelen.”

Toelichting strafeis

Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM rekening gehouden met een aantal factoren. Zo heeft de man een blanco strafblad, heeft hij volledig meegewerkt aan het onderzoek en heeft uitgebreide behandelingen gevolgd. De kans dat hij opnieuw met kwalijke bedoelingen contact zoekt met minderjarige jongens wordt daarom als laag ingeschat. Ook wordt er rekening mee gehouden dat het gepleegde feit uit 2023 dateert.

De rechtbank doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.