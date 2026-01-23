OM: 6 jaar cel en tbs voor politiemedewerker verdacht van ontucht met minderjarigen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 37-jarige man uit Utrecht. De man wordt onder andere verdacht van ontucht met minderjarigen, grooming en het bezitten van kinderporno. In totaal zouden twaalf jongens slachtoffer zijn geworden.

Uit onderzoek blijkt dat de man de jonge jongens via social media benadert. Hij voert seksueel getinte gesprekken, deelt naaktfoto’s en spreekt met sommige jongens af om seks te hebben. Ook vertelt hij de jongens dat hij politiemedewerker is en stuurt hij foto’s van zichzelf in uniform.

Seksuele chats

De zaak komt in mei 2024 aan het licht als één van de slachtoffers een melding maakt bij de politie. Het slachtoffer geeft aan seksueel getinte chatgesprekken te hebben gevoerd met de verdachte. Ook stuurt de verdachte een seksuele video van zichzelf naar het slachtoffer. Naar aanleiding van de melding start de politie een onderzoek. Op basis van de gestuurde video wordt de verdachte geïdentificeerd. Op zijn telefoons worden, naast de chats met de melder, ook chats met andere minderjarigen en kinderpornografisch materiaal aangetroffen.

Uit de chatgesprekken en verklaringen van de slachtoffers blijkt dat de verdachte met sommige jongens afspreekt om seks te hebben. Tijdens de seks is er sprake van verregaande handelingen zoals vastbinden en worden er seksspeeltjes gebruikt. Ook neemt de verdachte tijdens de seks video’s op. De verdachte bekent later dat er handelingen hebben plaatsgevonden en dat hij seksueel beeldmateriaal heeft gestuurd en ontvangen, maar zegt zich niet alles te kunnen herinneren en niet te hebben geweten dat de jongens minderjarig waren. De verdachte is geen agent, maar is wel actief als politiemedewerker in Midden-Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat hij in december 2023 via de politiesystemen de leeftijd van één van de slachtoffers heeft opgezocht.

Onherstelbare schade

Volgens de officier van justitie gaat het in deze zaak om zeer ernstige feiten met ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers. "Het is belangrijk dat de seksuele ontwikkeling van pubers niet verstoord wordt door verkeerde inmenging van een volwassene", legt de officier op zitting uit. Daarom zijn er in de wet duidelijke leeftijdsgrenzen opgenomen. “De verdachte heeft als volwassene de leeftijdsgrenzen niet gerespecteerd en heeft de seksuele ontwikkeling van de slachtoffers ontwricht, beschadigd en voor sommigen onherstelbare schade aangebracht.”

Dat de verdachte zich veelal richtte op kwetsbare jongens en daarbij expliciet misbruik maakte van zijn rol als politiemedewerker rekent het OM hem zeer zwaar aan. Ook de verregaande aard van de handelingen en het feit dat de verdachte video’s ervan heeft opgenomen vindt het OM zeer ernstig.

Strafeis

Bij het plegen van zulke ernstige delicten past volgens het OM alleen een lange gevangenisstraf. Bij het bepalen van de strafeis heeft de officier van justitie ook gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de verdachte door de aanwezigheid van verschillende stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook wordt de kans dat verdachte na veroordeling opnieuw de fout in gaat als hoog ingeschat. Alles afwegende eist het OM een gevangenisstraf van 6 jaar, gevolgd door tbs met dwangverpleging.

De rechtbank doet op 24 februari 2026 uitspraak.