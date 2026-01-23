F-16 met een bijzonder verhaal krijgt een plek in het Nationaal Militair Museum

In 1991 kwam het tot een uitbarsting van geweld in het verdeelde Joegoslavië. Onder leiding van de NAVO zijn er tienduizenden militairen ingezet om de vrede te herstellen en te bewaren. De Koninklijke Luchtmacht is vanaf 1992 ingezet bij het conflict. Op 24 maart 1999 vindt de eerste luchtaanval plaats van Operatie ‘Allied Force’. De Luchtmacht stelt F-16’s beschikbaar voor operaties boven Kosovo en Servië. Vier Nederlandse F-16’s beschermen coalitievliegtuigen die aanvallen uitvoeren boven vijandelijk gebied.

J-063 ‘MiG-killer’

De toenmalige Majoor Peter Tankink was één van de vliegers. Hij zag op 24 maart 1999 op zijn radar een vijandelijk vliegtuig naderen. Toen was vastgesteld dat het hier een MiG-29 betrof, vuurde hij direct een AMRAAM raket (lucht-luchtraket) af. Hij haalde daarbij de Servische MiG-29 neer. De vlieger van de MiG kon zich redden met zijn schietstoel. Tankink schoot de MiG neer met de F-16 J-063. De kist werd direct na de actie voorzien van een MiG-29 silhouet en gaat sindsdien door het leven als de MiG-killer. De J-063 heeft voor Tankink uiteraard een bijzondere betekenis. Het is ook het vliegtuig waarmee hij zijn eerste operationele missie vloog boven Bosnië in 1992. Uiteraard had Tankink eind 2022 de eer om de laatste operationele vlucht van de J-063 te maken. Het toestel krijgt een prominente plek in het museum en is vanaf 28 januari voor bezoekers te zien.