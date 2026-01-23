KNMI: Opnieuw Code Oranje voor ijzel in noord Nederland

Komende nacht en zaterdagochtend dient het verkeer in het noorden en noordoosten rekening te houden met verraderlijke gladheid door ijzel. Dit meldt het KNMI vrijdag die Code Oranje heeft afgegeven.

Code Geel en Code Oranje

'Vanavond is het in het noorden en noordoosten plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten waarvoor Code Geel is afgegeven. In de loop van de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend kan het in het noorden en noordoosten van het land verraderlijk glad worden door ijzel en in Groningen mogelijk ook door sneeuw. Hiervoor geldt code oranje', aldus het KNMI.

Sneeuw

Aan het einde van zaterdagochtend wordt het droog, maar mogelijk valt er in de middag in het noordoosten nog af en toe sneeuw. Vanaf het einde van zaterdagmiddag en in de loop van zaterdagavond is er de noordoostelijke helft wederom kans op plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Hiervoor geldt vanaf zaterdagmiddag in het noordoostelijke deel van het land code geel.

Gebied met winterse neerslag

In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend trekt er een gebied met winterse neerslag over het noorden en noordoosten van het land. In de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, het noorden van Flevoland (Noordoostpolder) en op de Waddeneilanden is dit in de vorm van ijzel en kan het verraderlijk glad worden. Er is verder een kleine kans dat er ook ijzel valt in de Kop van Noord-Holland en het noorden van Gelderland.

Sneeuw in Groningen

Vooral in Groningen is er ook kans op sneeuw en kan er een sneeuwdek van 1-3 cm vormen, mogelijk enkele cm meer. Aan het einde van zaterdagochtend wordt het overwegend droog, er in het noorden en noordoosten zaterdagmiddag mogelijk nog enkele cm sneeuw vallen. Vanaf het einde van zaterdagmiddag is er vooral in het noordoosten weer kans op bevriezing van natte weggedeelten.