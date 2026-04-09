Kabinet pakt nog eens 97 regels aan die ondernemers onnodig belasten

Het kabinet is de uitdaging aangegaan om voor de zomer van dit jaar 500 regels aan te pakken die ondernemers onnodig belasten. Met als doel om deze regels te schrappen of te vereenvoudigingen.

Input

Eind vorig jaar publiceerde het kabinet een lijst van 218 regels om aan te pakken. Daar voegt het kabinet nu 97 regels aan toe. Dat op basis van bijvoorbeeld input van ondernemers en brancheorganisaties, onderzoeken en evaluaties van bestaande wet- en regelgeving.

'Complexe administratie'

Minister Herbert (Economische Zaken en Klimaat): “Alhoewel de bedoeling achter regels meestal goed is, krijgen ondernemers nog altijd te maken met complexe administratie die onnodig belastend is. Ik vind het belangrijk dat ondernemers hier minder tijd en geld aan kwijt zijn en meer ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn, namelijk: ondernemen. En ik vind het belangrijk dat het kabinet vasthoudt aan de ambitie om 500 regels aan te pakken. Want zo’n gezamenlijk doel stimuleert de noodzakelijke actie. De teller laat zien dat we weer een stap richting dat doel hebben gezet.”

Voortgang van de aanpak regeldruk

Het kabinet blijft zich de komende jaren focussen op het verminderen van regeldruk, niet alleen voor ondernemers maar bijvoorbeeld ook voor burgers, professionals en medeoverheden. De ambitie van dit kabinet om 500 regels te schrappen of te vereenvoudigen is dan ook geen eenmalige actie, maar moet elk jaar gebeuren. Daarbij wil het kabinet transparant zijn over de voortgang. Op de website Regeldrukmonitor.nl kan iedereen zien welke regels nu op de lijst staan om aan te pakken en wat de stand van zaken van deze regels is.

Stoppen met onnodige herhaling

Wat gaat het aanpakken van regels concreet betekenen? Neem de nieuwe regels die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in beeld heeft gebracht. Daarvan worden een aantal regels aangepast die betrekking hebben op het veilig werken met asbest op een manier die niets afdoet aan de veiligheid. Zo is het niet meer nodig om een nieuw asbestinventarisatierapport op te stellen als de omstandigheden niet zijn veranderd. Ook hoeven werknemers die met asbest werken niet meer elke drie jaar een bewijs te halen dat ze veilig met asbest kunnen werken, maar komt er een systeem van erkende opleidingen.

Beter aansluiten op de praktijk

Een andere manier om regeldruk te verminderen is door regels beter te laten aansluiten bij de praktijk. Een grote ergernis bij dierenpensions is de plicht om vaccinatiebewijzen twee jaar lang te bewaren, ook na vertrek van de dieren. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft dit signaal gehoord en opgepakt. Het ministerie gaat ervoor zorgen dat dierenpensions geen vaccinatiebewijzen meer hoeven te bewaren nadat het dier vertrokken is. Terwijl de controle op vaccinaties bij binnenkomst en tijdens het verblijf blijft bestaan.

Verminderen regeldruk

Minister Herbert (Economische Zaken en Klimaat): “Belangrijker nog dan het doel om 500 regels aan te pakken, is dat ondernemers zelf horen, zien en ervaren dat het kabinet werkt aan het verminderen van regeldruk. Dat zij daadwerkelijk minder tijd kwijt zijn aan adm