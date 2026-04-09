Defensie schaft Floating Decoy systeem aan voor marineschepen

Defensie wil de zelfverdediging van marineschepen zo snel mogelijk verbeteren met het Floating Decoy systeem. Dat komt op de fregatten en kan vijandelijke wapens misleiden. Defensie heeft dit de Tweede Kamer inmiddels per brief gemeld.

Fregatten

De marine zet zijn schepen onder meer in om Nederland en bondgenoten vanaf zee te beschermen. De fregatten kunnen zich verdedigen tegen vliegtuigen, raketten en drones. Moderne wapens zijn tegenwoordig beter in staat om de huidige afweermiddelen te herkennen en te omzeilen. Het is daarom noodzakelijk de fregatten toegerust te houden op de snel veranderende dreigingen op zee.

Vijandelijke wapens misleiden

Waar nodig breidt Defensie de marinevloot daarom uit met nieuwe zelfverdedigingscapaciteiten om vijandelijke wapens te misleiden. Die capaciteiten komen op de Luchtverdediging- en Commandofregatten en de Multipurpose-fregatten.

Lokmiddel

Het Floating Decoy systeem is een drijvend lokmiddel. Wanneer sprake is van een dreiging, lanceert het schip een lokmiddel dat op het wateroppervlak blijft drijven. Het misleidt de sensoren van het vijandelijke wapen. Dat gebeurt door een sterke radarsignatuur of hittebron na te bootsen dat lijkt op dat van het marineschip. Het wapen ‘raakt in de war’ door het valse doel en stevent op het lokmiddel af in plaats van op het schip.

Snelle aanschaf

Vanwege de urgente behoefte aan betere bescherming schaft Defensie het Floating Decoy systeem zo snel mogelijk aan. Naar verwachting gebeurt dat nog dit jaar.