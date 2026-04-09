Raambekleding als wapenschild tegen hitte en kou: wat werkt en wat niet

Hoe raambekleding bijdraagt aan een koeler huis in de zomer en lagere energiekosten in de winter. Praktische informatie over isolerende gordijnen en zonwering.

Impact van hittegolven aanzienlijk beperken

De zomers in Nederland worden warmer. Niet incidenteel, maar structureel. Uit recent onderzoek van KU Leuven, gepubliceerd in het tijdschrift Environment International, blijkt dat gerichte aanpassingen aan gebouwen de impact van hittegolven aanzienlijk kunnen beperken. Wat veel mensen niet weten: ook binnenshuis valt met de juiste keuzes veel te winnen. De keuze voor de juiste gordijnen of zonwering is daarin een onderschatte factor.

Ramen als grootste warmtebron in huis

Een groot deel van de warmte die een woning in de zomer binnendringt, komt via de ramen. Zelfs bij goed geïsoleerd dubbel glas geldt dat zonlicht door het glas heen warmte genereert zodra het op een oppervlak valt. Bij goed geïsoleerde woningen, waar de warmte vervolgens nauwelijks meer kan ontsnappen, is dat effect nog sterker.

In de winter werkt hetzelfde principe omgekeerd. Via ramen en kozijnen lekt een groot deel van de stookwarmte naar buiten. Milieu Centraal stelt dat twee van de drie woningen in Nederland nog niet goed geïsoleerd zijn. Zonwering met isolerende eigenschappen kan dat verlies voor een deel compenseren.

Welke typen isoleren het best?

Niet alle zonwering isoleert even goed. Het verschil zit in de stofdikte, de coating en de constructie. Honingraat plissé, ook wel duette shades of dubbel plissé genoemd, behoort tot de meest effectieve opties. De dubbele stoflaag creëert een luchtkamer die warmte in de winter binnenhoudt en in de zomer buiten. Modellen met een aluminium coating versterken dit effect verder.

Verduisterende gordijnen zijn ook een goede keuze voor isolatie, mits ze goed aansluiten op het kozijn. Hoe dichter de stof om het raam sluit, hoe minder warmte er langs de zijkanten weglekt. Lichte kleuren aan de raamzijde weerkaatsen zonlicht beter dan donkere stoffen, wat op warme dagen het verschil maakt.

Aluminium jaloezieën en rolgordijnen isoleren minder goed dan plissé of gordijnen, maar kunnen door hun reflecterende eigenschappen toch bijdragen aan het buiten houden van zonnewarmte. Volledig gesloten jaloezieën met de bolle kant naar het raam gericht creëren een kleine luchtlaag die als buffer werkt.

De timing is minstens zo belangrijk als het product

Zonwering werkt pas optimaal als die op het juiste moment gesloten wordt. Wie wacht tot de zon al uren op het raam schijnt, heeft de strijd al verloren: de warmte zit dan al in de stof en wordt langzaam afgegeven aan de ruimte. Sluiten vóórdat de zon op het raam staat is de effectiefste aanpak. 's Avonds, als de buitentemperatuur onder die van de woning daalt, zijn ramen openzetten de snelste manier om de opgebouwde warmte af te voeren.

Elektrisch bedienbare modellen, via een app of timer te bedienen, lossen dit probleem op voor mensen die overdag niet thuis zijn. Op die manier warmt de woning ook op onbeheerde dagen niet onnodig op.

Maatwerk of standaard: wat is slimmer?

Standaard producten zijn goedkoper maar passen zelden perfect. Kieren aan de zijkanten of een onnauwkeurige aansluiting op het kozijn reduceren het isolerende effect sterk. Maatwerk sluit beter aan en levert daardoor een merkbaar betere prestatie, zowel voor warmtewering als voor privacy en verduistering.

Standaard producten zijn goedkoper maar passen zelden perfect. Kieren aan de zijkanten of een onnauwkeurige aansluiting op het kozijn reduceren het isolerende effect sterk. Maatwerk sluit beter aan en levert daardoor een merkbaar betere prestatie, zowel voor warmtewering als voor privacy en verduistering.

Hittegolven en de rol van het gebouw

Het eerder genoemde onderzoek van KU Leuven toont aan dat koele daken tijdens de hittegolf van juli 2019 in Brussel mogelijk een kwart van de hittegerelateerde overlijdens hadden kunnen voorkomen. De conclusie is helder: gebouwen spelen een centrale rol in hoe mensen extreme hitte ervaren. Dat geldt niet alleen voor daken. Elk onderdeel van de gebouwschil, inclusief ramen en de zonwering daarvoor, heeft invloed op de binnentemperatuur.

De combinatie van goede isolatie, slimme ventilatie en de juiste bescherming bij de ramen is daarmee geen luxe, maar een praktische reactie op een klimaat dat verandert. Een airco lost het symptoom op. Goede zonwering pakt de oorzaak aan.