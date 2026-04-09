Prijzen koopwoningen in Nederland meer gestegen dan gemiddeld in de EU

In het vierde kwartaal van 2025 zijn de prijzen van bestaande en nieuwbouwkoopwoningen gestegen met 6,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. 'De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is bijna 486 duizend euro. Voor nieuwbouwkoopwoningen is dit ruim 520 duizend euro', zo meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers en die van het Kadaster.

26.000 nieuwbouwwoningen verkocht in 2025

Er werden ruim 75 duizend koopwoningen (bestaande bouw en nieuwbouw) verkocht in het vierde kwartaal van 2025. Dit is 9,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De gemiddelde verkoopprijs van de totale koopwoningen is ruim 489 duizend euro. In het vierde kwartaal van 2025 werden er ruim 8 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht, 7,6 procent minder dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. In heel 2025 zijn er ruim 26 duizend nieuwbouwwoningen verkocht, evenveel als in 2024.

Prijzen koopwoningen gestegen

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen met 6,2 procent. Dit is het achtste kwartaal op rij waarin de huizenprijzen stijgen, maar deze stijging is minder sterk dan de vorige zes kwartalen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de prijs van een bestaande koopwoning 0,5 procent hoger. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is 486 duizend euro.

In het vierde kwartaal van 2025 waren de prijzen voor nieuwbouwkoopwoningen 6,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het vorige kwartaal was deze stijging 8,8 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning is ruim 520 duizend euro.

Huizenprijzen in de EU 5,5 procent gestegen

In Nederland steeg de prijs van nieuwbouw en bestaande bouw gemiddeld 6,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit was het vierde kwartaal boven het Europese gemiddelde van 5,5 procent. Net als vorig kwartaal, daalden de prijzen alleen in Finland, ditmaal met 3,1 procent. De grootste prijsstijging was in Hongarije, met 21,2 procent.