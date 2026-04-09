donderdag, 9. april 2026 - 21:35 Update: 09-04-2026 22:37
Scooterrijder (19) overleden bij aanrijding in Tegelen
Bij een aanrijding donderdag op de Beukenstraat in Tegelen is een scooterrijder om het leven gekomen. 'Het gaat om een 19-jarige man uit Tegelen', zo meldt de politie vandaag.
Aanrijding met bestelbus
De scooterrijder kwam even voor 17:00 uur in aanrijding met een bestelbus. De bestuurder van de scooter is daarbij ten val gekomen. 'Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De 19-jarige man is ter plekke overleden', aldus de politie.
Onderzoek
De exacte toedracht wordt onderzocht. Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer doen verder onderzoek.