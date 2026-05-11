Vakbonden stellen ultimatum aan kabinet: schrap plannen voor WW, WIA en AOW

CNV, FNV en VCP stellen vandaag een ultimatum aan het kabinet. 'Onze eis is duidelijk: schrap de plannen voor de WW, WIA en AOW binnen 14 dagen', zo melden de vakbonden vandaag.

AOW-leeftijd versneld verhogen

Het kabinet wil de WW en WIA uitkleden en het maximum dagloon verlagen. Ook wil het kabinet de AOW-leeftijd versneld verhogen. Dat raakt werkenden, gepensioneerden en mensen met een uitkering hard. En het kabinet breekt hiermee eerdere afspraken met sociale partners.

'Botte bijl'

‘Doorwerken tot 72 jaar, een halvering van de werkloosheidsuitkering en het uitkleden van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn ongekend harde ingrepen.' CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel is duidelijk. 'Het kabinet-Jetten gaat flink tekeer met de botte bijl. We roepen het kabinet op om deze maatregelen zo snel mogelijk te schrappen.’

Collectieve acties vanaf 30 mei

Komt het kabinet niet in beweging? Dan volgen vanaf 30 mei 2026 collectieve acties in heel Nederland. Stakingen en werkonderbrekingen zijn niet uitgesloten.