Defensie heeft een extra schip speciaal voor militaire materieeltransporten

Defensie heeft afgelopen vrijdag een extra transportschip in gebruik genomen. 'Deze zogeheten Trica is in staat om zowel containers als voertuigen en helikopters te vervoeren', zo meldt het ministerie van Defensie.

Trica

Met de Trica kan Defensie meer materieel naar het buitenland sturen. Dat is belangrijk als er een groot conflict uitbreekt of als er buiten de eigen grenzen wordt geoefend. Dat gebeurt nu door het Defensie Helikopter Commando in Engeland.

Haven van Teesport in Engeland

Het schip wordt dan ook voor eerst ingezet om voertuigen en containers naar de haven van Teesport in Engeland te verplaatsen. Tijdens de oefening trainen helikoptervliegers onder meer laagvliegen bij radardreiging en elektronische oorlogsvoering. Dit zijn belangrijke vaardigheden om veilig te blijven tijdens gevaarlijke situaties. Door laag te vliegen en het landschap te gebruiken als dekking, zijn vliegers in staat zichzelf te beschermen en toch hun opdracht uit te voeren.

Oefening

In dit geval vaart het transportschip met materieel naar Engeland voor een oefening. Wat brigadegeneraal Laurens Jobse betreft vergroot Defensie ook de slagkracht met het in gebruik nemen van de permanent inzetbare Trica.“We kunnen er in elke haven wereldwijd materieel mee afleveren.” En dat is een taak van het Defensie Ondersteuningscommando waar Jobse toe behoort. De contracten voor dit schip zijn in december getekend.