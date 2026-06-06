Defensie kiest voor uitbreiding kazerne Assen

Defensie investeert in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 'Er wordt daar geen vastgoed afgestoten, maar juist behouden. Ook komt meer personeel van Defensie naar de kazerne', zo meldt het ministerie van Defensie.

Nationale Weerbaarheidstraining

'Zo krijgt de Nationale Weerbaarheidstraining er een plek. Verder wordt 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade uitgebreid en blijft een deel van de Koninklijke Militaire School in Assen. Bij elkaar gaat het om 200 banen en 1.500 studenten', aldus het ministerie.

Veiligheidscampus Assen

In de monumentale gebouwen aan de Vaart Zuidzijde brengt Defensie komende jaren meer personeel en opleidingen onder. De panden zijn hierdoor niet langer beschikbaar voor eerder verkende huisvesting. Het zou gaan om de Veiligheidscampus Assen en 2 te realiseren rijksbrede voorzieningen: een rijksvergader- en trainingscentrum en een centrale productiekeuken.

Zoeken naar nieuwe locatie

Hiervoor zoekt Defensie samen met de gemeente naar een nieuwe locatie in Assen. Het uitgangspunt daarbij is de kansen voor samenwerking zoveel mogelijk te benutten. De komende tijd wordt hier een plan van aanpak voor uitgewerkt. Het gaat om de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en om Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Drenthe. Verder betreft het de gemeente en de kennisinstellingen van de Veiligheidscampus DCTerra (in samenwerking met Alfa-college en Noorderpoort), NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen.

'Betrokkenen positief over nieuwe ontwikkelingen die Defensie biedt'

Provincie Drenthe, gemeente Assen en de betreffende kennisinstellingen hebben begrip voor de aanpassingen op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne. Dit gezien de veiligheidssituatie in de wereld. Die vraagt om een sterke krijgsmacht en die meer ruimte nodig heeft. De betrokkenen zijn positief over de nieuwe ontwikkelingen die Defensie biedt. Ze noemen het een mooie impuls voor de regio op het gebied van weerbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs en economie.

Assen garnizoensstad

Nog geen 5 jaar geleden dreigde de sluiting van de Johan Willem Frisokazerne. Dankzij de gezamenlijke inspanning van de ministeries BZK en Defensie, de gemeente Assen en de provincie Drenthe is een toekomstperspectief ontwikkeld. Behoud van de kazerne, versterking van de werkgelegenheid en samenwerking met kennisinstellingen stonden hierin centraal.

Concrete resultaten door samenwerking

Die samenwerking leverde inmiddels concrete resultaten op. Defensie steekt veel geld in de revitalisering van de kazerne. Daarnaast investeert BZK in Assen in nieuwe en bestaande rijkshuisvesting. Hieronder vallen het rijksontmoetingsplein bij station Assen en de duurzame renovatie van rijkskantoor Mandemaat. Ook krijgt de samenwerking tussen Defensie en de Veiligheidscampus Assen, voor en door het Noorden, steeds verder vorm. Zo werken Rijk en regio structureel aan een toekomstbestendige regionale economie en behoud van jongeren in de regio.

Assen groeit als garnizoensstad

Met de nieuwe ontwikkelingen groeit de rol van Assen als garnizoensstad. De Johan Willem Frisokazerne ontwikkelt zich tot een moderne en levendige kazerne die een belangrijke bijdrage levert aan de gereedheid van de krijgsmacht.