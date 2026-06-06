Vrouw aangerand door tiener op fatbike in Amstelveen

Een tiener heeft op 22 mei rond 14.30 uur ter hoogte van de Machineweg MP in Amstelveen een vrouw aangerand. 'We zoeken de verdachte en roepen getuigen op zich te melden', zo meldt de politie vandaag.

Tiener op fatbike

'Het slachtoffer wandelde door de polder toen zij werd ingehaald door een tiener op een fatbike. Hij raakte eerst haar bil aan en vervolgens haar geslachtsdeel. Daarna fietste hij weg', aldus de politie.

Twee mogelijke getuigen op fiets

Op dat moment fietsten ook twee personen over dezelfde weg. Mogelijk beschikken zij over meer informatie over het incident of de verdachte. De politie komt graag met hen in contact.

Signalement verdachte

Het gaat om een jongen van ongeveer 15/16 jaar met een donkere huidskleur en kort haar aan de achterkant en voller haar bovenkant en een ovaal gezicht. Hij had oortjes in en droeg een paars shirt en reed op een fatbike.

Help de politie om de verdachte te vinden

Zag u op vrijdag 22 mei rond 14.30 uur iets verdachts aan de Machineweg MP in Amstelveen? Of heeft u beelden? Bel de Opsporingslijn 0800-6070 of meldt het anoniem via 0800-7000. Kijk voor meer informatie op meldmisdaadanoniem.nl.