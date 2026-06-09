Verblijfsvergunning vreemdeling eerder ingetrokken na misdrijf

Vreemdelingen die een misdrijf begaan, moeten eerder hun verblijfsvergunning kunnen verliezen en Nederland verlaten. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) wil hiervoor de regelgeving aanpassen. Dat schrijft de bewindspersoon dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Juridisch kader

Minister Van den Brink wil hiervoor het juridisch kader, de zogeheten ‘glijdende schaal’, aanscherpen. Met de glijdende schaal beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de verblijfsvergunning van een vreemdeling na een strafrechtelijke veroordeling mag worden ingetrokken of niet mag worden verlengd. De schaal weegt de duur van het verblijf in Nederland af tegen de ernst van het gepleegde misdrijf. Hoe langer iemand hier woont, hoe zwaarder de opgelegde straf moet zijn voor intrekking.

De minister wil het kader op de volgende punten aanscherpen:

1) Strengere aanpak van draaideurcriminelen (recidive): nu kan een verblijfsvergunning vanwege recidive pas worden ingetrokken na ten minste 3 veroordelingen voor gepleegde misdrijven. Dit minimumaantal wordt verlaagd naar 2 veroordelingen. Hierbij gaat het niet om lichte vergrijpen, maar om onherroepelijke gevangenisstraffen. Als een vreemdeling hier korter dan 3 jaar verblijft, is 2 keer minimaal 1 dag cel al genoeg voor intrekking. Bij een verblijf van meer dan 15 jaar moet er sprake zijn van minimaal 14 maanden celstraf, bijvoorbeeld iemand die vanwege fraude is veroordeeld tot 6 maanden en daarna 8 maanden gevangenisstraf.

2) Intrekken verblijfsvergunning na 10 jaar verblijf: vreemdelingen die langer dan 10 jaar rechtmatig in Nederland verblijven, genieten nu nog extra bescherming. Hun vergunning kan alleen bij specifieke zware gewelds-, zeden- of drugsmisdrijven worden ingetrokken. Deze uitzondering wordt geschrapt. Daardoor kan de verblijfsvergunning ook worden ingetrokken bij veroordeling wegens andere zware misdrijven, zoals mensenhandel en financiële criminaliteit.

3) Intrekken bij terbeschikkingstelling (tbs): bij een vreemdeling die al langere tijd in Nederland verblijft, kan een opgelegde vrijheidsbenemende straf van meer dan 2 jaar nodig zijn om de verblijfsvergunning in te trekken. Tbs wordt voor maximaal 2 jaar opgelegd en kan worden verlengd. Dat betekent dat een verblijfsvergunning pas na verlenging van de tbs kan worden ingetrokken. Het kabinet wil dit veranderen zodat gelijk na de veroordeling al de verblijfsvergunning van een tbs’er wordt ingetrokken.