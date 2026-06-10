Minder broeikasgassen uitgestoten in eerste kwartaal van 2026

In het eerste kwartaal van 2026 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Dat komt vooral doordat de elektriciteitssector 12,5 procent minder heeft uitgestoten. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Uitstoot elektriciteitssector 12,5 procent lager

In het eerste kwartaal van 2026 heeft de elektriciteitssector 12,5 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Dat komt vooral doordat bijna een kwart minder steenkool is verbruikt voor de elektriciteitsproductie. De sector heeft wel meer elektriciteit geproduceerd, vooral door een toename van elektriciteitsproductie uit wind. In het eerste kwartaal waaide het meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale uitstoot was 21 procent in het eerste kwartaal van 2026, tegen 23 procent in hetzelfde kwartaal van 2025.

Ook minder uitstoot door industrie en mobiliteitssector

De industrie en de mobiliteitssector hebben in het eerste kwartaal van 2026 ook minder broeikasgassen uitgestoten. De industrie stootte ruim 4 procent minder uit dan in het eerste kwartaal van 2025, vooral door een lager aardolieverbruik. Dat is het gevolg van de lagere productie door met name de chemische industrie. De bijdrage van de industrie aan de totale uitstoot was net als vorig jaar 27 procent.

De mobiliteitssector heeft ruim 5 procent minder uitgestoten in het eerste kwartaal van 2026. Er werd vooral minder diesel, maar ook minder benzine, verbruikt. Omdat diesel in Nederland relatief duurder is geworden ten opzichte van buurlanden was over de grens tanken aantrekkelijker. De uitstoot van in het buitenland getankte brandstoffen telt niet mee bij Nederland volgens IPCC-voorschriften. Bovendien werden er minder leaseauto’s op diesel verkocht, die bovengemiddeld veel rijden. De bijdrage van de mobiliteitssector aan de totale uitstoot was in het eerste kwartaal 15,5 procent, net als in het eerste kwartaal van 2025.