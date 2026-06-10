Aanrijding bestelwagen en personenauto in Eext

Woensdagmorgen rond 09.30 uur vond er een fikse aanrijding plaats op de kruising Stationsstraat - Kampstraat in Eext.

Aanrijding

Een auto komende vanuit de Kampstraat kreeg mogelijk geen voorrang van een bestelbus die reed op de Stationsstraat. Met een botsing tot gevolg. De vier inzittenden van de bestelbus raakten niet gewond.

Automobiliste gecontroleerd

De bestuurster van de personenauto is gecontroleerd in de ambulance op letsel maar opname in het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Het verkeer ondervond enige hinder van het incident. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft beide voertuigen geborgen.