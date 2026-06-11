182.000 leerlingen deden dit jaar eindexamen, vandaag de uitslag!

In dit schooljaar (2025/’26) zitten 182.000 leerlingen in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. Dit meldt het CBS donderdag.

Iets meer dan vorig jaar

'Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder (2024/’25). Toen zaten er 181.000 leerlingen in hun laatste schooljaar', aldus het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Eindexamens 8 mei gestart

Bijna 95.000 leerlingen zitten in de vierde klas van het vmbo. In de vijfde klas van de havo zijn dat er 51.000 en in de zesde van het vwo zitten 36.000 leerlingen. Op 8 mei gingen de eindexamens van start. Vandaag ontvangen de meeste leerlingen hun uitslag.

Meer meiden dan jongens in examenjaar

91.000 meiden zitten in hun examenjaar, tegen 90.000 jongens. Wel zitten er meer jongens dan meiden in het laatste jaar van het vmbo: 48.000 jongens en 46.000 meiden.