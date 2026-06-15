ANWB Energie: compensatie voor klanten die wachten op afrekening

ANWB Energie heeft de problemen met het versturen van eind- en jaarafrekeningen grotendeels opgelost. Uit een rapportage van de ANWB blijkt dat nog ca. 700 klanten meer dan 6 weken wachten op hun eind- of jaarafrekening. ANWB heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd al deze klanten een bedrag van €150 compensatie te betalen en binnen 3 weken persoonlijk contact op te nemen om de problemen op te lossen. De ACM ziet er op toe dat ANWB deze toezegging nakomt en de problemen voor ook voor deze laatste groep klanten oplost.

De ACM heeft het toezicht op ANWB Energie in april 2026 aangescherpt omdat het bedrijf een grote achterstand had bij het versturen van eind- en jaarafrekeningen. ANWB heeft toen toegezegd de problemen uiterlijk 12 juni 2026 op te lossen. ANWB Energie heeft de ACM de afgelopen periode goed op de hoogte gehouden van het oplossen van de administratieve problemen en het wegwerken van de achterstand van de jaar- en eindafrekeningen.

ANWB Energie biedt dynamische energiecontracten aan. Voor een dynamisch energiecontract moet je een slimme meter hebben die de meterstanden automatisch doorgeeft aan de netbeheerder. Er zijn huishoudens die nog een ouderwetse meter met draaischijven hebben. Deze huishoudens krijgen dit jaar een brief van de netbeheerder om de meter gratis te vervangen. Zij kunnen kiezen voor een slimme meter of voor een digitale meter die de meterstanden niet doorgeeft aan de netbeheerder.

Het overgrote deel van de klanten dat nog geen afrekening heeft ontvangen van ANWB Energie heeft een ouderwetse meter met draaischijven of heeft een digitale meter die de meterstanden niet doorgeeft aan de netbeheerder. Er is ook een kleine groep klanten waarbij er andere technische of administratieve problemen zijn waardoor de eind- of jaarafrekening niet opgemaakt kan worden. Klanten die geen slimme meter hebben krijgen van ANWB Energie een modelcontract aangeboden. ANWB Energie wijst deze klanten er ook op dat zij mogelijk beter uit zijn bij een andere energieleverancier.

Compensatie

Klanten die nu nog geen eind- of jaarrekening hebben ontvangen en hier al langer dan 6 weken op wachten wordende komende 3 weken gebeld door een medewerker van ANWB om het probleem persoonlijk op te lossen. ANWB Energie heeft de ACM ook toegezegd deze klanten €150 compensatie te betalen. ANWB Energie betaalt deze compensatie vanzelf uit aan de klanten die hier recht op hebben. Klanten hoeven hiervoor geen contact op te nemen met ANWB Energie.