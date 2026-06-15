Auto tegen vangrail op N33 bij Gieten

Een automobiliste is maandagochtend op de N33 van Veendam in de richting van Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten.

De bestuurster raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, raakte eerste de betonnen rand aan de rechterzijde schoot toen over de naar de linker zijde en kwam tot stilstand tegen de midden geleider deze raakte ontzet door de aanrijding.

Een vrachtwagenchauffeur die erachter reed met zijn combinatie zette de truck dwars op de weg om het ongeval te beveiligen. De bestuurder raakte gewond en wordt nagekeken in de ambulance. Verwondingen leken niet ernstig de bestuurster is door familie naar huis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.