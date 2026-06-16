Politie onderzoekt schietincident Gouda

Maandagavond 15 juni heeft er rond 19:50 een schietincident plaatsgevonden, op de Sportlaan in Gouda. Hierbij is een persoon gewond geraakt, het gaat om een 25-jarige man uit Gouda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is direct een onderzoek gestart naar de aanleiding van incident en mogelijk verdachte(n) en is op zoek naar getuigen en camerabeelden

Aanleiding incident

Er zijn meerdere meldingen bij de politie binnengekomen dat er voor het incident mogelijk een ruzie plaats had gevonden, er wordt op dit moment onderzocht of de ruzie en het schietincident verband met elkaar hebben.

Mogelijke verdachten

Op dit moment is nog niet duidelijk wat zich hier precies heeft afgespeeld. De politie doet op dit moment dan ook uitgebreid onderzoek naar het motief en de mogelijke verdachte(n). Vandaag zal er een uitgebreid buurtonderzoek plaatsvinden.