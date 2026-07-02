Minister LVVN is aan zet bij wolvenaanvallen op ponyveulens in Drents-Friese Wold

De minister van Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur (LVVN) hoeft niet nu al op te treden tegen een houder van exmoorpony’s waarvan de veulens door wolven worden aangevallen. Hij mag eerst het plan van de houder voor de bescherming van de pony’s en de bevindingen van een inspectie beoordelen. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag beslist.

De stichting Annemieke heeft de minister verzocht om op te treden tegen een ponyhouder. Deze houdt voor Staatsbosbeheer exmoorpony’s in het Aekingerzand, een onderdeel van het natuurgebied de Drents-Friese Wold. Volgens de stichting heeft de ponyhouder onvoldoende maatregelen genomen om zijn ponyveulens te beschermen tegen aanvallen door wolven. De minister heeft het verzoek om op te treden afgewezen. De stichting heeft daartegen bij de minister bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter van het CBb verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Eerder heeft de minister vastgesteld dat de ponyhouder de pony’s onvoldoende bescherming heeft geboden tegen de aanvallen van wolven. De minister heeft de ponyhouder toen een officiële waarschuwing gegeven en hem de opdracht gegeven om met een verbeterplan te komen. Nu onderzoekt de minister dat plan en beoordeelt hij de bevindingen van een inspectie ter plaatse. Daarom vindt de minister het niet nodig om meteen in te grijpen.

De voorzieningenrechter van het CBb wil nu niet vooruitlopen op de beoordeling door de minister. Hij heeft daarom gekeken naar de belangen van partijen.



Die belangenafweging valt uit in het nadeel van de stichting. Zij heeft niet duidelijk gemaakt wat passende maatregelen zijn. De minister onderzoekt dat nog. De voorzieningenrechter begrijpt de zorgen van de stichting over de bescherming van pasgeboren veulens. Maar wolven hebben tot nu toe alleen pasgeboren veulens gedood. Dit jaar worden bij de kudde exmoorpony’s naar verwachting geen veulens meer geboren. De kans dat op korte termijn wolven pasgeboren veulens aanvallen is dan ook klein. Daarom kan de uitkomst van de bezwaarprocedure worden afgewacht. Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen wordt afgewezen.