Forse stijging van het aantal jongeren met elektrisch fiets

Het gebruik van de elektrische fiets in Nederland neemt sterk toe, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Zo meldt het RIVM vandaag op basis van onderzoek.

Meer dan verdubbeld

Het percentage jongeren (12 t/m 17 jaar) onder fietsende jongeren dat elektrisch fietst, steeg tussen 2021 en 2025 van 11 naar 29 procent. 'Een kwart van deze jongeren maakt gebruik van een fatbike. Bij de jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) steeg het gebruik van de elektrische fiets tussen 2021 en 2025 van 8 naar 27 procent', aldus het RIVM.

Stijging gebruik elektrische fiets bij alle leeftijdsgroepen

Alle andere leeftijdsgroepen maken sinds 2021 ook veel vaker gebruik van de elektrische fiets. Waar in 2021 nog 29 procent van de fietsende Nederlanders van 12 jaar en ouder elektrisch fietste, is dit in 2025 opgelopen tot 43 procent. Daarmee komt het percentage personen dat elektrisch fietst steeds dichter in de buurt van de mensen die alleen niet-elektrisch fietsen (57 procent).

Redenen en doel gebruik elektrische fiets

Jongeren gebruiken de elektrische fiets vooral om naar school te gaan en voor bezoekjes aan winkels of vrienden. Toch geven zij voor korte afstanden tot 5 kilometer nog vaak de voorkeur aan een gewone fiets. De elektrische fiets gebruiken zij vooral omdat het sneller is. Oudere gebruikers (55+) kiezen juist voor de elektrische fiets omdat het makkelijker fietst en ze langere afstanden kunnen afleggen. Zij gebruiken de elektrische fiets dan ook vooral voor fietstochten.

Zorgen om voldoende bewegen

Het RIVM maakt zich zorgen over de snelle toename van het gebruik van de elektrische fiets onder jongeren. Zij voldoen al minder vaak aan de Beweegrichtlijnen, en door de overstap naar de elektrische fiets krijgen zij mogelijk nog minder beweging. Bijvoorbeeld doordat zij voor de ritten naar school of werk de gewone fiets vervangen voor een elektrische fiets. Dit betekent dus mogelijk een negatieve impact op de gezondheid van jongeren.

Over dit onderzoek

Het RIVM heeft de nieuwe cijfers, samen met cijfers uit eerdere jaren, gepubliceerd op een nieuwe themapagina over elektrisch fietsen(externe link) op de website sportenbewegenincijfers.nl. De resultaten zijn gebaseerd op data uit de Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM (2021, 2023, 2025). In eerder onderzoek heeft het RIVM al wel de voor- en nadelen van de opkomst van elektrisch fietsen onderzocht.