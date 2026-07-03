''Bewijs dat vliegtuiguitstoot kankerverwekkend is''

De FNV is blij dat minister Aartsen het RIVM opdracht geeft om onderzoek te doen naar gezondheidsschade van kerosinemotoruitstoot op Schiphol.

De vakbond ziet dit als een belangrijke stap voor de duizenden werknemers die dagelijks werken in de uitstoot van vliegtuigen. De Gezondheidsraad stelt vast dat kerosinemotoruitstoot als kankerverwekkend moet worden beschouwd. De FNV wil doorpakken met het RIVM-onderzoek én extra beschermende maatregelen.



'Dit is een belangrijke overwinning voor de mensen die al jarenlang in de uitstoot van vliegtuigen werken', zegt Ilze Smit, campagneleider van de FNV. 'De Gezondheidsraad bevestigt wat werknemers al jaren aankaarten. Niemand mag ziek worden door zijn werk. We zijn daarom blij dat de minister het RIVM nu opdracht geeft voor vervolgonderzoek. Dat is een belangrijke stap naar meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico's voor werknemers.'

Belangrijke stap



De Gezondheidsraad concludeert dat kerosinemotoruitstoot moet worden ingedeeld als kankerverwekkend (categorie 1B). Daarmee is er volgens de raad voldoende wetenschappelijk bewijs dat blootstelling kanker kan veroorzaken. De minister neemt deze classificatie over en laat het RIVM onderzoek doen naar het verband tussen mate van blootstelling en DNA-schade. Dat onderzoek start naar verwachting na de zomer en duurt twee jaar. De Tweede Kamer vroeg eerder al om dit onderzoek.

Volgens de FNV is dat onderzoek naar risico’s hard nodig. De vakbond pleitte hier samen met werknemers, KWF Kankerbestrijding, de gemeente Amsterdam en andere organisaties voor.

Werknemers beter beschermen



‘Het rapport onderstreept dat vliegtuiguitstoot net zo gevaarlijk kan zijn als dieseluitstoot,’ vervolgt Smit. ‘Nu zijn de politiek, Schiphol en de werkgevers aan zet om de beschermende maatregelen te versnellen. Begin met verbod op werken achter draaiende motoren.’ FNV benadrukt dat het mondmaskeradvies volstrekt onvoldoende is, omdat werkgevers niet de mogelijkheid bieden om veilig en gezond met mondmaskers werken. De werkdruk en de fysieke belasting zijn te hoog. Laat staan als je in de hitte werkt. Ilze Smit: ‘Het vrijwillige mondmaskeradvies toont aan dat werkgevers zichzelf niet willen verplichten tot het bieden van betere arbeidsomstandigheden.’

Erkenning voor werknemers



Voor veel platformmedewerkers voelt het oordeel van de Gezondheidsraad als erkenning.

'Ik werk al jaren op het platform en heb verschillende collega's ziek zien worden', zegt Gerben de Jong, die al meer dan tien jaar op Schiphol werkt. 'We vermoeden al heel lang dat de vliegtuiguitstoot niet gezond is. Dat de Gezondheidsraad nu bevestigt dat deze uitstoot kankerverwekkend is, voelt als erkenning. Ik hoop vooral dat dit ervoor zorgt dat werkgevers urgentie gaan voelen en toekomstige collega's niet hetzelfde hoeven mee te maken.'

De FNV zal het RIVM-onderzoek nauw volgen en blijft zich inzetten voor snelle maatregelen die de gezondheid van werknemers op Schiphol beter beschermen.