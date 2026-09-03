Rechtbank: OM moet namen artsen uit euthanasiebrief alsnog delen met ouders

Namen

Het 17-jarige meisje overleed in 2023 door euthanasie wegens ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. In de brief wordt de rol van betrokkenen bij de euthanasie, waaronder de ouders en de psychiater die de euthanasie uitvoerde, openlijk in twijfel getrokken. De brief is ondertekend door veertien artsen maar niet alle namen van de artsen die de brief ondertekenden, zijn gedeeld met de ouders. De rechtbank heeft beslist dat het OM dat alsnog moet doen.

De brief

In 2024 heeft het OM een brief ontvangen met als onderwerp ‘ontsporend discours over euthanasie bij psychisch lijden schaadt kwetsbare patiënten’. In die brief wordt de euthanasie van Milou, genoemd. Zij overleed in 2023 op 17-jarige leeftijd door middel van euthanasie wegens ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. De schrijvers werpen in de brief de vraag op of de naasten van Milou en de betrokken psychiaters haar hebben beïnvloed in de keuze voor euthanasie. Ook suggereren ze dat er aanwijzingen zijn dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam over haar recht op leven kon oordelen. Onderaan de brief staan de namen en functies van veertien artsen, voornamelijk psychiaters. De brief zelf is openbaar geworden, maar dat geldt niet voor alle namen van de ondertekenaars.

'Ouders in brief in eer en goede naam aangetast'

De ouders vinden dat ze door ongefundeerde beschuldigingen in de brief in hun eer en goede naam zijn aangetast. Ze voelen zich onveilig en hun rouwproces wordt daardoor overschaduwd. Ze hebben daar verdriet en last van en willen daar de artsen die de brief hebben ondertekend op aanspreken. Zij willen de uitlatingen in de brief ter toetsing voorleggen aan de rechter, maar daarvoor is nodig dat ze de namen kennen van alle ondertekenaars van de brief. Van zes artsen kennen ze die, van de andere acht artsen niet. Ze hebben daarom gevraagd om een kopie van de brief, waarin alle namen leesbaar zijn.

Wet open overheid (Woo)

Het OM besloot eerder om de brief met alle namen niet te verstrekken aan de ouders. Het OM beroept zich op de Wet open overheid (Woo). Volgens het OM weegt het algemene belang van het openbaar maken van de namen niet op tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ondertekenaars van de brief.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat burgers zich tot het OM moeten kunnen richten met het vertrouwen dat hun informatie – binnen zekere grenzen – vertrouwelijk blijft. In dit geval is het echter niet redelijk om te weigeren de brief met namen aan de ouders te verstrekken. De ouders hebben een zwaarwegend belang de namen van alle ondertekenaars te achterhalen via het OM. De rechter draagt het OM daarom op om, binnen 5 werkdagen, de oorspronkelijke brief met de namen van alle artsen te verstrekken aan de ouders. De ouders mogen deze brief alleen gebruiken om tuchtrechtelijke of civielrechtelijke stappen te ondernemen tegen de artsen of om strafrechtelijk aangifte te doen.