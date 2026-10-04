Twee personen gewond na steekincident in Leiden; politie zoekt getuigen

In de late avond van zaterdag 3 oktober heeft er een steekincident plaatsgevonden op de Molenwerf in Leiden. Twee personen raakten daarbij gewond en zijn vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Iets na 23:15 uur vond het steekincident op de Molenwerf plaats na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Na het incident zijn de jongeren weggerend in de richting van het Schuttersveld. Door de festiviteiten rondom Leidens Ontzet was het druk in de Leidse binnenstad. De politie roept getuigen op om zich bij hen te melden en eventuele camerabeelden van het incident te delen.