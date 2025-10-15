WA-autoverzekering in vier jaar tijd 35% duurder

Consumenten die een WA-autoverzekering afsluiten, betalen hiervoor nu gemiddeld 35% meer premie dan vier jaar geleden. Dat stelt financiële vergelijkingssite Geld.nl naar aanleiding van een onderzoek naar de premieontwikkeling van autoverzekeringen. “Een WA-autoverzekering tikt dit jaar gemiddeld bijna de € 100 per maand aan. En daarmee is alleen de schade die je veroorzaakt aan andere auto’s gedekt”, aldus Paul Huibers, expert autoverzekeringen bij Geld.nl.

WA-verzekering grootste stijger

Voor het onderzoek nam Geld.nl alle via de vergelijker vergeleken autoverzekeringen over de afgelopen vier jaar onder de loep. Hierbij kwam de premie voor de WA-verzekering als grootste stijger uit de bus. Deze premie steeg van gemiddeld € 73,39 per maand in 2022, naar € 99,37 per maand in 2025.

Letselschade grotere kostenpost

Jennifer ten Have, woordvoerder namens FBTO wijt de opvallende stijging van de WA-premie vooral aan het feit dat schade aan anderen duurder is geworden. “Naast dat de reparatie van auto’s complexer is geworden, zijn ook letselschades gestegen. De hogere inflatie van de afgelopen jaren laat de uitkeringen die verzekeraars doen wanneer iemand langdurig letsel oploopt, stijgen. Deze schades worden over een lange tijd uitgekeerd en spelen daardoor een belangrijke rol in de stijging van alle autoverzekeringen, maar met name bij de WA-verzekering”, aldus Ten Have.

Rosanne de Boer, woordvoerder bij a.s.r. sluit zich hierbij aan: “De afgelopen jaren zien we de kosten bij schade stijgen door hogere herstelkosten vanwege inflatie, een hogere schadelast doordat auto’s zwaarder worden en dus meer schade veroorzaken, duurdere elektronica in auto’s en een toename van letselschades. Dit is terug te zien in de premieontwikkeling. Aan de kant van WA is de premieverhoging iets sterker geweest. Deze zat met name op stijgende kosten bij herstel.”

Ook Paul Huibers, expert autoverzekeringen, ziet de stijging van met name de WA-premie als logisch: “Een lage WA-premie dekt bij lange na niet meer de hogere schadelast die vergoed moet worden. Het is dan ook normaal dat deze premie stijgt.”

