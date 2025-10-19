Fietser (50) overleden na aanrijding Postweg op Texel

Bij een verkeersongeval op de Postweg op Texel is in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober een 50-jarige man uit België overleden. Het slachtoffer reed omstreeks 02.30 uur op een fiets toen een aanrijding met een auto plaatsvond. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen.

De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van een verkeersongeval. Toegesnelde hulpdiensten troffen op de Postweg een gewonde man aan. Ondanks reanimatie is het slachtoffer komen te overlijden.

Specialisten van het team Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben rondom de locatie van het ongeval uitgebreid onderzoek gedaan. De Postweg is hiervoor tussen de Slufterweg en de Muyweg afgesloten geweest en is in de loop van zondagochtend weer vrijgegeven. De bestuurder van de betrokken auto, een 70-jarige man uit Texel, zal worden gehoord over het incident.