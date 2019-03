Snowboarder Vos aan de start bij het WK Snowboarden

‘We zijn in Finland aangekomen voor het WK in Pÿha, precies een jaar na de Paralympische Spelen in PyeongChang. Het is tot dusver een behoorlijk interessant seizoen geweest. Er zijn wat jongens gestopt, er zijn nieuwe racelocaties bijgekomen, maar op slechts een enkel wedstrijdmoment was het deelnemersveld op volle sterkte aanwezig. Dat is een gevolg van het post-Paralympisch seizoen.

Van ‘Team Verenigde Staten’ zijn nog twee snowboarders over, dat zijn tevens mijn grootste concurrenten voor het podium. Maar de Engelsen bijvoorbeeld rijden geen wedstrijden, die trainen vooral op locatie. Het is dus een beetje chaos in het veld.

Positief is dat we dit seizoen meer wedstrijden – negen – hebben dan vorig jaar en op de locaties heb je meerdere wedstrijden. De courses waren goed, behalve La Molina in Spanje was – qua boardercross – een aanfluiting. Daar was sinds oktober geen sneeuw gevallen en als rijders dan van all over the world, daar komen om te racen, dan krijg je pissige mensen. Iedereen wil voor een WK een wedstrijd rijden die representatief is en dat was deze niet. De banked slalom was als onderdeel wel uitdagend en een mooie course. We hebben er maar het beste van gemaakt.

Ik heb de afgelopen maanden alle plaatsen op het podium al wel gehad en kan stellen dat het hartstikke goed gaat. Op het gebied van materiaal is er weer gesleuteld aan de veer van mijn prothese, maar dat pakte niet heel goed uit. En wat mij vorig jaar kort voor aanvang van de Spelen gebeurde – overstappen naar een nieuwe veer met alle bijkomende onzekerheden – dat wil ik nooit meer. Ik ben nu gewend en ga niet zomaar veranderen. Maar het proces van zoeken en ontdekken loopt nog wel.

Daarbij heb ik een bijzonder aanbod uit Amerika gehad. Door Mike Schultz zelf. Oftewel de man die een jaar geleden goud won in Zuid-Korea. En die kans ga ik met twee handen aanpakken. Rondom de wedstrijden in het Canadese Big White raakten we in de lift in gesprek. Een paar jaar geleden heeft hij het me al eens gezegd, dat hij me wilde helpen. Ik ben – qua prothese – echter een geval apart, dus hij kon toen niet zo snel iets bouwen. En hij was – en is ook hier in Finland – mijn concurrent, dus hij is ook niet helemaal gek natuurlijk. In Canada vertelde hij dat hij – helaas – na het WK gaat stoppen en dus de handen vrij heeft om iets voor mij te betekenen.

Mike – die een passie heeft voor onder andere motoren en sneeuwscooters – wil zijn bedrijf sterker maken. We gaan kijken wat hij voor mij kan betekenen. Hij is geen prothesemaker, dat is Frank Jol voor mij, maar Mike kan wel veel met de veren die aan de prothese gekoppeld worden. Ze hebben beide zo hun ideeën, maar Mike is uiteraard snowboarder op het hoogste niveau en weet precies wat nodig is. Voor hem is het eveneens een uitdaging. Ik ben heel enthousiast en zou het graag willen, het zou heel cool zijn als we daar uit zouden komen.

‘Jammer dat concurrenten stoppen’

Ik vind het ontzettend jammer dat Schultz en ook de Oostenrijker Reinold Schett, van wie ik in de vorige WK-finale won, gaan stoppen. We hebben nu een sterk veld en je wilt als racer tenslotte échte competitie, daarvoor doe ik deze sport. Die jongens zijn hartstikke goed en daar wil je van winnen. We hebben allemaal een iets andere beperking, maar het zit zo dicht bij elkaar. Straks duurt het weer even voordat de concurrentie breder en sterker is. Voorlopig is Mike Schultz the man to beat, zeker op de boardercross, het onderdeel waarop mijn start wat minder snel is. Ik ben zelf de titelverdediger, zit lekker in m’n vel en op de discipline banked slalom maak ik kans.

Interessant worden ook de teamevents, dat wordt een cool event. Ik vorm een duo met de Brit Owen. Je start met drie tegenstanders en als de één beneden is, gaat boven het starthekje voor de ander open. Het zijn twee snelle heats van vier deelnemers achter elkaar.

De condities in Finland zijn goed, er ligt veel sneeuw en de course wordt heel vet. Kortom full focus en gaan voor de medailles. Mijn vriendin Lisa Bunschoten is er ook klaar voor. Ze is tot dusver een klasse apart.’

Het WK wordt gehouden in Pyha Finland.

Raceday's:

27 maart Banked Slalom

30 maart Boardercross races

31 maart Team Event