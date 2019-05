Ajax draagt nieuwe financieel directeur voor

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV heeft het voornemen Susan Lenderink te benoemen als financieel directeur. Zij is de beoogd opvolger van Jeroen Slop, die de club aan het einde van dit seizoen gaat verlaten. Het is bedoeling dat Lenderink op 1 juli 2019 begint. De RvC is tevens voornemens haar te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure en voor een periode van vier jaar. Deze benoeming gaat in vanaf de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in november 2019, waar de AVA formeel in kennis wordt gesteld van deze voorgenomen benoeming.

Susan Lenderink is momenteel Chief Financial Officer (CFO) bij De Bijenkorf. Lenderink studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam waar ze later eveneens een postdoctorale opleiding tot Register Controller afrondde. Ze begon haar loopbaan in de accountancy in 2000 bij Price Waterhouse Coopers. In 2003 trad ze als Financial Controller aan bij De Bijenkorf – Vendex KBB. In 2012 werd ze daar benoemd tot CFO.

Namens de RvC licht president-commissaris Leen Meijaard de voorgenomen benoeming toe: “Na een gedegen zoektocht hebben wij met mevrouw Lenderink de geschikte financieel directeur voor Ajax gevonden. Ze heeft een uitstekende achtergrond in het vakgebied en maakte in meerdere gesprekken een goede indruk op ons. Zij heeft een goed analytisch vermogen, is ervaren in het aansturen van afdelingen en met het maken van financiële planningen. Ze is scherp en heeft een proactieve houding. We denken met haar ook iemand te hebben gevonden die complementair is aan de andere leden van de directie.”

Susan Lenderink: “Ajax legt de lat graag hoog en zo zit ik ook in elkaar. En ik heb een hekel aan verliezen. De sportieve cultuur van de club past bij mij en ik haal het meeste voldoening uit teamprestaties. Dus ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe collega’s te gaan samenwerken en met elkaar succesvol te zijn.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar: “De RvC en de directie hebben meerdere kandidaten gesproken. Susan maakte de beste indruk op ons. Ik denk dat zij, los van haar achtergrond, ook vanwege haar energieke en ambitieuze instelling uitstekend past bij de functie en bij de Ajax-organisatie. Samen met mijn collega’s kijk ik uit naar een succesvolle samenwerking met haar.”