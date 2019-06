Oranje wint kwartfinale tegen Italië met 2-0!

In de 69e minuut van de tweede helft heeft Vivianne Miedema de Oranje Leeuwinnen zaterdagmiddag met een trefzekere kopbal op een 1-0 stand gezet tegen Italië.

Kopbal

Een goal van de Oranje dames 'hing' al enige tijd in de lucht omdat Oranje de Italianen in de tweede helft onder druk bleven zetten rond het doel gebied van de Italianen. Uit een vrije trap lukte het Miedema om haar hoofd hard tegen de bal te krijgen waardoor de Italiaanse keepster het nakijken had.

Update 16.40 uur

De Oranje Leeuwinen lijken nu ontketend na het eerste doelpunt van Miedema. Ook Stefanie van der Gragt weet in de 79e minuut een kopbal te verzilveren. Het staat nu 2-0!

Update 17.00

Het eindsignaal heeft geklonken in Valenciennes. Nederland heeft met 2-0 tegen Italië gewonnen en is door naar de halve finale.

Lyon

De volgende wedstrijd die Oranje nu wacht is de halve finale aanstaande woensdag, 3 juli 2019, waarbij de winnaar van de kwartfinale tussen Zweden en Duitsland zal worden. Deze wedstrijd vindt plaats in het voetbalstadion Parc Olympique in Lyon om 21.00 uur.