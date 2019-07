Mike Teunissen wint proloog Tour de France en pakt gele trui

De Nederlandse wielrenner Mike Teunissen (26) heeft zaterdag tegen de verwachtingen in de openingsrit van de Tour de France in Brussel gewonnen.

Erik Breukink 1989

De op 25 augustus 1992 in het Limburgse Ysselsteyn geboren wielrenner is de eerste Nederlandse gele truidrager in de afgelopen dertig jaar. In 1989 was het Erik Breukink die de openingsrit van de Tour de France won en daarvoor de gele trui kreeg. Mike Teunissen rijdt anno 2019 voor Team Jumbo-Visma.

Valpartij peloton

Teunissen won tegen alle verwachtingen in. Zijn rol was eigenlijk om de sprint voor Dylan Groenewegen aan te trekken maar die kwam vlak voor de eindsprint middenin het peloton ten val. Daarop besloot Teunissen om zelf een poging te wagen en dat pakte met een nipte finish positief uit. Hij kreeg de gele trui omgehangen van oud-tourwinnaar Eddy Merckx.