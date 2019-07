Ajax verhuurt Sven Botman aan SC Heerenveen

Ajax en SC Heerenveen hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Sven Botman. De verhuur is per direct en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020. De centrale verdediger van Jong Ajax heeft nog een contract bij Ajax tot en met 30 juni 2022.

Botman (Badhoevedorp, 12 januari 2000) maakte op 17 augustus 2018 zijn debuut in het betaald voetbal in de wedstrijd Roda JC - Jong Ajax (2-1). Tot nu toe speelde hij 15 officiële wedstrijden voor het beloftenelftal en scoorde daarin één keer.