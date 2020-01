Geen beste dag voor Team De Rooy

De tweede etappe van de Dakar 2020 was geen beste dag voor Petronas Team De Rooy Iveco. Twee lekke banden leverden Janus van Kasteren een verlies van veertig minuten op. Vick Versteijnen verloor anderhalf uur met een gat in de versnellingsbak, en Michiel Becx daardoor ook. Albert Llovera kwam als hoogst geklasseerde De Rooy Iveco over de finish op de elfde plaats.

Van Kasteren baalde aan de eindstreep. Als derde gestart kon hij vaart maken en inlopen op de Kamaz voor hem. Totdat een lekke band linksachter hem tot stilstand dwong. De tien minuten die het kostte om de band te wisselen maakten dat hij in het stof kwam te rijden. “De hele dag stof, stof, stof. Dan kun je helemaal niks meer, want je rijdt maar op 60 procent.”

Het zoeken naar een waypoint en een tweede lekke band, 8 kilometer voor de finish, maakten de baaldag voor Van Kasteren compleet. “Geen idee waardoor we die banden kapot hebben gereden. Misschien een steen, ik weet het niet. Ze waren gewoon allebei ineens kapot.” In het klassement duikelde Van Kasteren naar de achtste plaats op 42 minuten van klassementsleider Siarhei Viazovich. Llovera staat elfde in de rangschikking.

Versteijnen en Becx zijn nog onderweg. Versteijnen ging erg goed van start en reed tijden die hem dik in de top 10 leken te brengen, maar in het tweede deel van de etappe kwam hij stil te staan door een gat in de versnellingsbak, veroorzaakt door een steen. Becx verleende evenals in de eerste etappe assistentie.