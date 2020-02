Profvoetbalsters ADO Den Haag zoeken voetbalmeisjes voor het goede doel

Profvoetbalsters van ADO Den Haag zetten zich vanaf vandaag voor de tweede keer in om samen met voetballende meisjes geld in te zamelen voor meidenvoetbalprojecten in Brazilië en Nicaragua. De actieperiode wordt afgesloten met een feestelijke finaledag op 7 juni waar deelnemende meiden de kans krijgen om met hun favoriete Eredivisie-speelsters een balletje te trappen en hun voetbaltalent te laten zien op de KNVB Campus in Zeist. Meisjes in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar kunnen zich vanaf 28 februari online aanmelden bij #TeamLaLeague.

Met #TeamLaLeague willen initiatiefnemer Plan International en de partners Johan Cruyff Foundation en Women Win, zoveel mogelijk meiden laten voet­ballen, want voetbal maakt meisjes sterk! Niet alleen in Nederland, maar ook in Latijns-Amerika waar voetbal helpt om ongelijkheid tussen meisjes en jongens tegen te gaan. Het doel is dat Eredivisie-clubs en voetbalmeiden hier samen €100.000 ophalen voor meidenvoetbalprojecten daar. Naast ADO Den Haag zullen de Eredivisie-clubs vv Alkmaar, Excelsior Barendrecht, sc Heerenveen en FC Twente zich inzetten om gedurende 100 dagen zoveel mogelijk meisjes aan hun club te binden en op die manier zo veel mogelijk geld op te halen.

Speelster Jaimy Ravensbergen van ADO Den Haag gaf vandaag tijdens de kick-off aan waarom meisjes zich vooral bij haar club moeten aanmelden: “Team ADO is een supergezellig team. We zijn zelf ook nog erg jong en zijn onszelf ook nog aan het ontwikkelen. We weten dus ook in welke fase jullie allemaal zijn en we kunnen jullie daar goed bij helpen. Daarnaast hebben we jeugdteams dus misschien word je wel gescout. Vorig jaar hebben we het hoogste bedrag opgehaald en dit jaar willen we dat weer doen.”

Voetballende meisjes opgelet

Meisjes die geboren zijn tussen 2003 en 2013, gek zijn op voetbal en graag met profvoetbalsters uit de Eredivisie willen voetballen, kunnen meedoen aan #TeamLaLeague. Als zij zich op teamlaleague.nl inschrijven bij hun Eredivisie-club naar keuze, een persoonlijke pagina aanmaken en geld inzamelen, staan daar unieke voetbalprijzen tegenover. Zo mogen ze onder meer bij 50 euro deelnemen aan de finaledag op 7 juni. Tijdens die dag kunnen ze clinics volgen, voetballen met profvoetbalsters uit de Eredivisie en kans maken om geselecteerd te worden voor het spelen van een wedstrijd onder leiding van Eredivisie-speelsters later in het jaar. De drie meiden die het meeste geld ophalen, winnen een ontmoeting met Sarina Wiegman, die ook ambassadeur is van Plan International.

Voetbalprojecten van La League

Het geld dat de deelnemers van #TeamLaLeague inzamelen, gaat naar meidenvoetbalprojecten in Brazilië en Nicaragua. Naast beweging en plezier, draagt voetbal bij aan de kracht en het zelfvertrouwen van meisjes. Door meisjes via voetbalprojecten dezelfde kansen te geven als jongens worden stereotypen doorbroken. Ook krijgen meiden tijdens de voetbalprojecten van La League onder andere life skills trainingen en seksuele voorlichting. Zo wordt onder andere bewustzijn over de negatieve gevolgen van tienerzwangerschappen en kindhuwelijken gecreëerd.

Kick-off #TeamLaLeague

Vandaag was de kick-off van #TeamLaLeague op de KNVB Campus in Zeist. Monique van ’t Hek, directeur van Plan International Nederland, trapte af. Vervolgens gaven de Eredivisie-clubs onder toeziend oog van oud-deelnemers van #TeamLaLeague in 100 seconden aan waarom meiden zich bij hun club moeten aanmelden. Het event werd afgesloten met een heuse krachtmeting waarbij de aanwezige Eredivisie-speelsters een poging deden om het hardst de bal te trappen. De speelsters van Barendrecht Excelsior wonnen deze challenge.