VAR zet buitenspeltechnologie in bij betaald voetbal

'Nauwkeuriger'

'De buitenspellijnen die daarbij worden gebruik, met inzet van speciale camera’s, bieden de mogelijkheid om nog nauwkeuriger te bepalen of een speler in buitenspelpositie staat. Hierdoor kan het aantal juiste beslissingen van de arbitrage verder worden verhoogd', aldus de KNVB. Op dit moment worden in alle Eredivisiestadions de technische voorbereidingen getroffen om met de buitenspeltechnologie aan de slag te gaan, zo laat de voetbalbond weten.

Hawk-Eye

De software die wordt gebruikt voor de buitenspeltechnologie, is ontwikkeld door het technologiebedrijf Hawk-Eye en wordt op dezelfde wijze gebruikt in de Champions League. In het VAR-protocol van de internationale spelregelcommissie IFAB is de belangrijkste kernboodschap dat de VAR uitsluitend ingrijpt wanneer de beslissing van de scheidsrechter duidelijk fout is. Dit basisprincipe geldt ook wanneer dankzij de buitenspellijnen duidelijk wordt dat er een fout is gemaakt. 'Wanneer er ondanks de buitenspellijnen twijfel bestaat over een genomen beslissing, zal de VAR niet ingrijpen', aldus de KNVB.

Camera's bij 16-meterlijn

Om de buitenspeltechnologie te implementeren, worden in elk Eredivisiestadion camera’s geplaatst ter hoogte van de zestienmeterlijn. Alleen in de stadions van Ajax, Feyenoord en PSV verzorgde FOX Sports al standaard deze cameraposities. De afgelopen twee seizoenen bleek buitenspel soms lastig vast te stellen in stadions zonder zestienmetercamera’s. De zestienmetercamera’s voorzien de VAR niet alleen van goede beelden, maar zijn ook noodzakelijk bij het gebruik van de buitenspeltechnologie.

Gelijktijdig starten

Zodra de zestienmetercamera’s in een stadion zijn geïnstalleerd, kunnen ze direct in gebruik worden genomen. Met de buitenspeltechnologie wordt echter tegelijkertijd gestart, dus pas zodra bij alle clubs de zestienmetercamera’s zijn geïnstalleerd. Het streven is wel om bij aanvang van de competitie met de buitenspeltechnologie van start te gaan.