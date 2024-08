Ajax en Juventus bereiken akkoord over Daniele Rugani

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Juventus en Daniele Rugani over de directe huur van de centrumverdediger. De huur van de Italiaanse speler is voor één seizoen, tot en met 30 juni 2025.

Rugani werd op 29 juli 1994 geboren in Lucca en maakt sinds 2015 deel uit van de hoofdmacht van Juventus. Hij werd sinds die tijd eerder verhuurd aan respectievelijk: Empoli, Stade Rennes en Cagliari. De zevenvoudig Italiaans international staat bij Juventus nog tot en met medio 2026 onder contract.

Technisch directeur Alex Kroes: “Met Daniele Rugani halen wij een speler binnen die jarenlange ervaring heeft in een van de grootse Europese competities. Het is een intelligente, lange verdediger die sterk in de duels is. Zijn komst betekent een ervaringsimpuls voor onze selectie en relatief jonge achterhoede. Op deze manier komt de ploeg beter in balans.”