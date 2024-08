Ajax contracteert 17-jarige Mylo van der Lans

Future Cup

Van der Lans (Delft, 11 april 2007) verruilde in de zomer van 2019 de jeugdopleiding van partnerclub Westlandia voor die van Ajax. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder van Ajax O17 de Future Cup. Dit seizoen maakt de jeugdinternational deel uit van de O19-selectie.

'Echte leider'

Directeur Voetbal Marijn Beuker: ‘’Mylo is een centrale verdediger zoals we die bij Ajax graag zien; hij is comfortabel aan de bal en kan goed met ruimte in zijn rug spelen. Daarnaast is hij een echte leider, die zijn team aanstuurt en oppept wanneer dat nodig is. We hebben daarom veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club.’’