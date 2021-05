Crowdfundingcampagne voor ADO Den Haag

Wat zou het geweldig zijn als onze club, ADO Den Haag, weer in Haagse handen komt en het zou nog mooier zijn als de supporters echt betrokken worden bij de club. Op allerlei vlakken. ." Dit is de oproep die de sportploeg heeft gedaan in de fondsenwervingscampagne die zij op het GoFundMe-platform hebben gelanceerd, en het lijkt erop dat zij daarin slagen.

De crowdfunding, mede door het delen op sociale netwerken, in minder dan een week meer dan 10 duizend euro opgebracht. Het doel: de club weer uit dit dal te krijgen en grotere betrokkenheid van hun supporters.. "We willen minimaal 10% van de aandelen in handen te krijgen en daardoor bijdragen aan de continuïteit van de club en stabiliteit in de leiding van de club. Zodat we toekomstige ellende kunnen voorkomen op sportief en financieel vlak, maar daarnaast ook onze mooie club uit dit dal kunnen krijgen", luidt de campagnetekst.

"Laat zien dat jij achter het Haags Supporters Collectief staat. Dat jij de club een warm hart toedraagt. Dat jij wil dat supporters meer zeggenschap en betrokkenheid gaan krijgen. Dat jij wilt dat de club uit dit dal komt. ", dat is hoe ze de fans aanmoedigen, die heel goed reageren.

Dus, en ondanks het feit dat ze op dit moment nog ver verwijderd zijn van het doel, voelen de organisatoren van de campagne zich gelukkig, want voor hen is deze actie niet alleen om een economisch fonds te hebben, maar het draagt een boodschap van cohesie en erkenning naar het team: "De eerste stap van crowdfunding is het tonen van de eenheid en de bereidheid om je in te zetten voor de club. Het doel van deze stap is niet om zoveel mogelijk geld in te zamelen, maar om te laten zien dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief steunen". Natuurlijk wilden zij ook duidelijk maken dat de economische kwestie belangrijk is omdat zij van plan zijn "de stichting Haags Supporters Collectief op te richten" en zij willen "bijdragen aan alle begrotingen".