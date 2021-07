Nieuwe 'tactiek' Hamilton werpt vruchten af

Het lijkt dan Lewis Hamilton een nieuwe 'tactiek' heeft gevonden om Max Verstappen toch de 'baas' te blijven. Zondag reed Hamilton op Silverstone voor zijn thuispubliek en al vanaf de start viel het voor iedereen op dat Hamilton voor een zeer agressieve in plaats van een sportieve en respectvolle rijstijl had gekozen.

Agressief

Max startte vanaf poleposition en Hamilton zat hem zoals natuurlijk te verwachten is meteen op de hielen maar wat direct opviel was de agressieve manier die Hamilton hanteerde waarbij hij letterlijk vanaf bocht 1 na de start probeert om voorbij Verstappen te komen. Verstappen reageert logischerwijs defensief en belet de Britt door het mogelijke gaatje strak dicht te sturen maar dan wel op een veilige en sportieve manier.

Bocht 9 Copse Corner

Het gaat nog allemaal net goed tot bocht 9, de Copse Corner. Deze is befaamd om de snelheid waarmee de bolides deze rechterbocht ingaan. Te zien is dat Verstappen de ideale lijn volgt omdat hij zo met de hoogst mogelijke snelheid door deze bocht kan gaan.

Crash Verstappen

Hamilton blijft in de aanloop naar de bocht nog achter Verstappen hangen totdat Lewis opeens naar rechts de binnenbocht induikt wetende dat Verstappen hem aan de linkerzijde met grotere snelheid zal gaan passeren. Een ondenkbare manoeuvre dus maar Hamilton houdt voet bij stuk met als gevolg dat zijn linkervoorwiel tegen het rechter achterwiel van Verstappen ramt waardoor het einde wedstrijd is voor Max die met een ongelooflijk harde klap in de bandenmuur langs het circuit klapt. De wedstrijdleiding verklaart Hamilton schuldig aan de crash maar dat werd vervolgens 'beloond' met slecht 10 strafseconden in de pitstraat.

Nog maar een keer dan

Omdat deze 'tactiek' klaarblijkelijk 'goed' blijkt te werken flikt Hamilton het in de 50e ronde nog een keer in precies dezelfde Cops Corner-bocht maar dan bij Charles Leclerc die de aanvaring nog maar net weet te voorkomen door zijn wagen iets meer naar linksbuiten te sturen maar zo wel twee ronden voor de finish zijn positie aan Hamilton moet overgeven.

'Winnaar'

Hamilton 'wint' uiteindelijk de Grand Prix van Groot-Brittanië maar verliest op sportiviteit. Charles Leclerc wordt tweede en de derde plek is voor Valtterie Bottas.

Verstappen haalt uit naar Hamilton

Max werd na de crash met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij werd gecheckt en door een CT-scan ging. Hij reageerde op de volgende manier op social media: 'Allereerst: ik ben blij dat het goed met me gaat. Het was nogal een impact op 51G, maar ik voelde me beter. Uiteraard erg teleurgesteld om op deze manier eruit gehaald te worden. De gegeven straf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan de gevaarlijke zet die Lewis op het circuit maakte. Het kijken naar de vieringen na de race terwijl je nog in het ziekenhuis ligt, is respectloos en onsportief gedrag, maar we gaan verder', aldus een strijdbare Verstappen.