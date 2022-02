Snowboarders Chris Vos en Lisa Bunschoten klaar voor Paralympische spelen

Chris Vos en Lisa Bunschoten zijn afgereisd naar China en daar werden zij door de organisatie van de Paralympische spelen hartelijk ontvangen. Chris: 'Alles is uitstekend georganiseerd. Waarna we eerst een geheel protocol volgde bij vertrek vanaf Schiphol werden we op de airport van Beijing ontvangen door de begeleiding gekleed in beschermde kleding. 'Gelukkig waren we hier goed over geïnformeerd en waren we niet verrast, ziet er toch vreemd uit.'

Vos: 'Uiteindelijk zijn hebben we onze plek gevonden in het dorp en zijn we gezamenlijk met het team de snowboard arena gaan verkennen. Men is druk bezig met het bouwen van onze Banked Slalom en mijn oud-trainer en Olympiër Bell Berghuis bouwt hier samen met een team aan mee. Ikzelf vind dat echt supergaaf dat zij er is en we hebben zo lekker de course samen geïnspecteerd.'

'4 maart is de opening van de spelen en wij vinden het een eer om de vlag te mogen dragen voor Nederland', aldus Vos. 'Het maakt ons trots en we vinden het een bijzonder moment wat we nooit zullen vergeten. Daarna gaat de focus op het voorbereiden van de wedstrijden en starten we met de Boardercross races. We gaan ons uiterste best doen om op het podium te komen, hebben er alles aan gedaan maar met de cross kan er van alles gebeuren. Is altijd spektakel en onvoorspelbaar en bovenal heel gaaf om te doen.'