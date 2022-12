Sven Kramer ontvangt eigen penning ter ere van schaatscarrière

Voormalig olympisch kampioen schaatsen Sven Kramer heeft vandaag, tijdens het NK Daikin Allround & Sprint in Thialf, de allereerste Sven Kramer penning ontvangen. De speciale uitgifte is een eerbetoon aan de indrukwekkende carrière van de schaatser en werd gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt, in samenwerking met de Sven Kramer Academy en Team Jumbo-Visma.

Kramer kreeg de zilveren penning overhandigd door Bert van Ravenswaaij, Muntmeester bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Hiermee schaart hij zich in een bijzonder rijtje van sporters die al werden geëerd met een uitgifte. Naast een zilveren exemplaar is er ook een Sven Kramer penning in goud verkrijgbaar. Ook is er een penning in coincard ontworpen voor de voormalig schaatser, die dit jaar officieel een punt achter zijn carrière zette.

Sven Kramer Academy

De penning is uitgebracht in samenwerking met onder andere de Sven Kramer Academy. Deze academie werd door de schaatser zelf opgezet in 2020 en maakt het voor kinderen mogelijk om te leren schaatsen. Dit gebeurt op basis van een multidisciplinair (schaats)leerplan. Ook staat er iedere week een ander thema centraal, maar is plezier altijd de belangrijkste basis. Met zijn non-profit stichting wil Sven Kramer een bijdrage leveren aan de toekomst van de schaatssport in Nederland.

Ontwerp

De Sven Kramer penning bevat aan de voorzijde meerdere elementen, waaronder het portret van Kramer, een schaatsende figuur aan de linkerzijde en rechtsonder vijf schaatsende figureren, refererend aan de successen van de voormalig schaatser in teamverband. Rondom de elementen bevindt zich een rand met kleine schaatsen. De penning is verkrijgbaar in een speciale verpakking op www.knm.nl