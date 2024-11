Klassiek Ajax-logo keert definitief terug

Algemeen directeur Menno Geelen licht de terugkeer van het klassieke logo toe: “Ajax wordt op 18 maart 125 jaar. De viering van dit jubileum begint onder andere met de aankondiging dat het klassieke logo terugkeert. We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen. Daarnaast heeft het verleden ons geleerd dat wij op ons best zijn, wanneer we trouw blijven aan het Ajax-DNA. Daarom doen we er binnen de club nu ook alles aan om dat DNA, van onze voetbalfilosofie tot onze kernwaarden, te waarborgen. Het terugbrengen van het klassieke logo staat symbool voor dit streven en is tegelijkertijd zowel een eerbetoon aan ons rijke verleden, als een inspiratiebron voor de toekomst. Een toekomst die leunt op alles wat wij zo mooi vinden aan onze club.”

Ernst Boekhorst, voorzitter van de Bestuursraad vult aan: “Het 125-jarig jubileum voelt als een zeer passend moment om de club, de fans en onszelf het logo cadeau te doen. We zijn blij dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren”.

De terugkeer van het klassieke logo wordt vandaag gevierd in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, waar de Ajax Legends het opnemen tegen de legends van Real Madrid. De aftrap is om 15.30 uur. Het klassieke logo is definitief zichtbaar vanaf het seizoen 2025-2026. Vanaf dat moment zal het klassieke logo stapsgewijs worden doorgevoerd op alle uitingen van de club.