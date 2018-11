NASA's ruimtevaartuig InSight maakt geslaagde landing op Mars

Maandagavond rond 21.00 uur Nederlandse tijd is NASA's ruimtevaartuig InSight er in geslaagd om te landen op Mars. Dit heeft NASA maandagavond bevestigd gekregen.

Reis van zeven maanden

Het ruimtevaartuig InSight, dat zeven maanden onderweg is geweest naar de rode planeet en daarbij een afstand heeft afgelegd van 484.773.006 km, gaat bodemonderzoek verrichten om zo meer te weten te komen over de geologische samenstelling.

Geslaagde landing

Ingenieurs bij het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Pasadena, Californië, die verantwoordelijk zijn voor deze Mars-Missie, Zijn er in geslaagd om het ruimtevaartuig de Mars-atmosfeer binnen te geleiden. Vervolgens daalde het ruimtevaartuig met een parachute af en werd bijgestuurd en verder afgeremd door kleine speciale raketmotoren.

Onder de oppervlakte

'We hebben Mars vanaf de baan en vanaf het oppervlak bestudeerd sinds 1965, en leerden over het weer, de atmosfeer, de geologie en de oppervlaktechemie,' zei Lori Glaze, waarnemend directeur van de Planetaire Wetenschapsdivisie van het Directoraat Wetenschapsmissie van NASA. 'Nu zullen we eindelijk de binnenkant van Mars gaan verkennen en ons meer in onze aardse buur verdiepen terwijl NASA zich intussen al weer voorbereidt om menselijke ontdekkingsreizigers dieper het zonnestelsel in te sturen.'