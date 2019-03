Onbemande Crew Dragon-capsule door SpaceX met succes naar ISS gestuurd

De raket is zonder bemanning op weg naar ISS. Het is een testvlucht om te kijken of deze opstelling de Sojoez-capsules van de Russen kan vervangen. Dit meldt onder meer tweakers.net. Het zal ongeveer 27 uur duren voordat de raket bij ISS aankomt. Vervolgens zal de Crew Dragon-capsule zich volautomatisch koppelen met het IS. De drie astronauten die zich al in het ruimtestation bevinden, zullen dan een inspectie uitvoeren.

In de capsule bevindt zich ongeveer 181 kg aan vracht en een dummy, genaamd Riplay. Deze pop, die in een SpaceX ruimtepak is uitgedost, zit vol sensoren bij hoofd, ne en ruggegraat. Zo kan de vluchtleiding zien aan wlke krachten toekomstige astronauten worden blootgesteld, zo weet het AD. De Crew Dragon-capsule zal vijf dagen bij het ISS blijven, om vervolgens met een duik in de Atlantische Oceaan terug te keren naar de aarde. De Crew Dragon-capsule zal worden geborgen, zodat hij opnieuw kan worden gebruikt.

Na deze lancering volgen er de komende maanden nog een aantal veiligheidstests. Als die allemaal slagen, kruipen er in juli twee astronauten in de Crew Dragon voor de eerste bemande vlucht naar het ISS.