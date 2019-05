We doen niet genoeg aan seks

Britse mensen doen minder aan seks. Volgens een groot wetenschappelijk onderzoek onder 34.000 mensen, tussen de 16 en 44, blijkt dat men minder dan een keer per week seks heeft.

Het meest nam de seks af van personen onder de 25. Maar ook mensen die pas getrouwd zijn, samenwonen of mensen met mentale of psychische problemen hebben over het algemeen minder seks.

Volgens de onderzoekers is de oorzaak van de 'sekscrisis' nog niet goed vast te stellen. Men vermoed dat geldzorgen, een drukke baan en altijd maar bereikbaar zijn het seksleven geen goed doet.

Onderzoekers zien niet alleen in eigen land een afnamen. Ook in andere landen, zoals Nederland, doet men minder aan seks.