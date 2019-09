Onderzoekers: monster van Loch Ness mogelijk een reuzenpaling

In de jaren '30 van de vorige eeuw nam het aantal meldingen enorm toe en nam het Nessie-mysterie steeds grotere proporties aan. Inmiddels zeggen duizenden mensen dat ze 'Nessie' gezien hebben. Het zou gaan om een gigantisch wezen dat leeft in het donkere water van Loch Ness in Schotland. Maar wie of wat is Nessie precies?

Geen dinosaurus

Een internationaal team van onderzoekers heeft nu op verschillende dieptes van het meer ongeveer 300 waterstalen verzameld om dna van levende wezens te vinden en grondig te analyseren. Het gaat dan om fragmenten van huid, schubben, vacht, uitwerpselen of urine. Deze monsters werden vergeleken met een uitgebreide dna-database. Neil Gemmell, professor genetica aan de Nieuw-Zeelandse universiteit van Otago en leider van het project zegt tegen persbureau AFM dat tijdens het onderzoek in de verste verte geen aanwijzingen zijn gevonden dat in Loch Ness dinosaurussen, zoals bijvoorbeeld de plesiosaurus, zouden kunnen hebben overleefd. De stelling dat het gaat om een dinosaurus is een van de populairste theorieën om het mysterie van Nessie te verklaren.

Mogelijk reuzenpalingen in Loch Ness

Maar wat de onderzoekers wel vonden was een aanzienlijke hoeveelheid dna van palingen of alen in het meer. Echter, de gegevens van de onderzoekers laten niet zien hoe groot die palingen zijn. Uit de pure hoeveelheid materiaal kunnen de onderzoekrs de mogelijkheid niet uitsluiten dat er in Loch Ness reuzenpalingen leven. Volgens Gemmell is er geen bewijs voor een mytisch beest gevonden en ook een groot geschubd reptiel wordt uitgesloten, evenals een grote vis of meerval. Dit meldt persbureau AFP donderdag.

Gemmell merkt op dat onderzoekers in 1933 ook al met het idee speelden dat een gigantische paling de waarnemingen van het monster van Loch Ness konden verklaren. "Duikers zeiden dat ze palingen in het meer hebben gezien, die zo dik waren als hun benen", zegt hij. Volgens Gemmell zeiden sommige waarnemers dat de dieren zelfs 4 meter lang zouden kunnen zijn.