Drugs ontsnappen niet aan de NarcoReader

Politiediensten en douane investeren heel wat tijd en middelen in het opsporen van illegale middelen. Meldingen van drugsvondsten in de Antwerpse haven zijn bijna dagelijkse kost, en afgelopen zomer was de thematiek ook actueel op het dancefestival Tomorrowland. Geregeld lopen smokkelaars, dealers en gebruikers tegen de lamp, maar vanzelfsprekend is de strijd tegen drugs(handel) verre van.

Valse positieven

Om successen te boeken is het van groot belang dat het opsporen en het identificeren van illegale drugs op een efficiënte manier gebeurt. Vandaag werken politie en douane on the spot nog steeds met eenvoudige kleurentesten, gebaseerd op chemische reacties. Maar daar zijn meerdere nadelen aan verbonden.

Om nieuwe technologie te ontwikkelen investeert Europa 5,5 miljoen euro in het BorderSens-project. De Universiteit Antwerpen coördineert de werkzaamheden van een consortium, dat zestien partners uit acht EU-lidstaten bundelt. Tot de partners behoren universiteiten, grensautoriteiten, politiediensten van havens en luchthavens, organisaties zoals het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, en enkele bedrijven.

Op vrijdag 13 september wordt de NarcoReader voorgesteld aan de media, tijdens de tweedaagse kick-offmeeting van het BorderSens-project in het Radisson Blu Astrid Hotel Antwerp.