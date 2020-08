Waar zijn de insecten gebleven?

Wereldwijd hebben we volgens onderzoekers te maken met een ernstige afname van de velen insecten. Het verlies van diversiteit en overvloed aan insecten zal naar verwachting leiden tot trapsgewijze effecten op voedselwebben en ecosysteemdiensten in gevaar brengen, zo blijkt uit Duits- Nederlands onderzoek dat onlangs werd gepresenteerd.

Ook onze redactie besteedde er toen al aandacht aan, maar wanneer je ook vandaag in je tuin zit hoef je niet bang te zijn dat je wordt 'lastiggevallen' door een insect en vandaar opnieuw aandacht voor de schijnende afnamen.

De wetenschappers zien een wereldwijde afname van maar liefst 76 procent gemeten over 27 jaar. In het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One schrijven wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat de situatie ernstiger is dan gedacht. Bioloog Caspar Hallmann, eerste auteur van het artikel, noemt de uitkomst ‘zeer alarmerend’. “Dit is echt dramatisch. We wisten dat er veel aan de hand was, maar dit is ronduit verontrustend.”

De wetenschappers vermoeden dat het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen de grote oorzaak is van de afname. Insecten zijn de hoeksteen van de natuur. Als ze nog verder uitsterven, heeft dat grote gevolgen voor ons voortbestaan.